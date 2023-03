Câmeras flagraram jovem quebrando vidro e invadindo a Panificadora Arte Trigo

A Polícia Militar (PM) prendeu no início da tarde desta quinta-feira (23), o suspeito do furto na Panificadora Arte Trigo, do bairro Jundiaí, em Anápolis. O crime foi cometido poucas horas antes, durante a madrugada.

Toda a ação do suspeito foi registrada por câmeras de segurança que o flagraram quebrando o vidro para entrar no estabelecimento. As imagens permitiram que as autoridades identificassem o suspeito.

Após as diligências o jovem foi encontrado na cidade de Campo Limpo, onde estava com o irmão.

Localizado pela PM, ele entregou um celular que havia sido furtado do estabelecimento. Chama a atenção o fato do aparelho estar enterrado no quintal da casa onde o suspeito foi encontrado.

O jovem foi encaminhado para o 3º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil (PC) e preso em flagrante pelo crime.