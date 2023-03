Campeonato de corrida de circuitos de rua pisa no acelerador em Goiânia

A nova temporada da Fórmula 220, considerado um dos maiores campeonatso de circuitos de rua do Brasil, promete levantar a poeira entre o público goiano.

O evento será realizado entre os dias 24 e 25 de março, no Jardim Presidente, que fica na região Sudoeste de Goiânia.

A competição contará com seis etapas, com corridas também no período noturno, com largada no Bairro Goiá e término do circuito no Jardim Guanabara.

Na programação da competição, estão previstos shows esportivos com manobras radicais que prometem impressionar os participantes.

Além disso, o evento também contará com boxes individuais para cada piloto, camarotes e uma área de convivência para alimentação.

O campeonato também passará pelos municípios de Uruana, Vianópolis, Cristalina, Luziânia, Ipameri, Bonfinópolis e Valparaíso de Goiás.

Vale lembrar que a última etapa do campeonato está prevista para acontecer em Goiânia nos dias 15 e 16 de dezembro.