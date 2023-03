Final de semana promete fortes emoções com atrações imperdíveis em Goiás; veja a programação

Os goianos já podem se preparar, pois o final de semana promete fortes emoções com atrações imperdíveis bastante esperadas pelo público.

O Agenda Portal 6 está chegando com uma programação pra lá de especial. Com tantas opções disponíveis, será praticamente impossível ficar apenas trancado dentro de casa.

Para começar, a Santa Farra promete parar Anápolis com uma super apresentação da polêmica funkeira, MC Pipokinha.

O show será realizado nesta sexta-feira (24), no Parque de Exposições Agropecuárias. Os ingressos ainda estão disponíveis, podendo ser adquiridos a partir de R$ 60, por meio do site BaladApp.

Por outro lado, o sábado (25) será de muita risada com o comediante Nando Viana e o stand up, “Como Faz pra Ficar Aqui?”.

O comediante vai se apresentar no Teatro São Francisco, a partir das 20h. As entradas custam a partir de R$ 30 e os anapolinos podem comprá-las através do site Ingresso Digital.

Em Goiânia, o agito também promete trazer muita diversão para fechar o final de semana com chave de ouro.

Isso porque no domingo (26), o Viiixe Forró e Piseiro vai reunir grandes nomes da música, como Mari Fernandez, João Gomes, Xand Avião, Nattan, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon.

O grande evento vai acontecer no estacionamento do Estádio Serra Dourada e os bilhetes podem ser adquiridos pela plataforma Brasil Ticket.

Por fim, o Pinóquio promete aquecer o coração de toda a família com um musical encantador que será apresentado também no domingo, no Teatro Madre Esperança Garrido.