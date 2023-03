Após comprar produto vindo da China, jovem abre o pacote e fica sem acreditar no que chegou

Viralizou recentemente o registro de uma jovem mexicana contando sobre a frustração da família, que pediu um produto pela plataforma AliExpress e acabou sendo vítima de um golpe. O caso tem dado o que falar.

Com uma boa dose de humor, Maria Legaz mostrou no TikTok que o pai, em especial, aguardava ansiosamente pelo produto: uma caixa de ferramentas completa, que seria enviada da China.

O problema foi que, ao pegar a embalagem, após muitos dias de espera, percebeu a leveza do recipiente. Na verdade, não haviam chaves de fenda ou parafusos, mas sim uma fotografia revelada do pedido solicitado.

Todos ficaram chocados com a ousadia do vendedor que aplicou o golpe no pai. A filha preferiu lidar com mais leveza e levou a história a público com o vídeo, onde aparece fazendo expressões cômicas.

Nos comentários, os usuários da plataforma dividiram opiniões. Enquanto alguns riram da situação, outros deixaram algumas dicas para a família enganada.

“Eu te digo, o atendimento ao cliente é bom. Então faça a tentativa de recorrer às reclamações. Vocês poderão ser reembolsados”, disse um homem.