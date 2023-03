Uma grávida de 08 meses passou por momentos de tensão, ao ter seu carro roubado em Rio Verde, município que fica no Sudoeste do estado. O drama aconteceu na quinta-feira (23), por volta de 9h, quando ela saía de uma unidade de saúde no momento, acompanhada da irmã.

Segundo relato da vítima, após se consultar, a gestante esperava no carro pela irmã. Nesse momento foi surpreendida e retirada do carro pelo assaltante, um homem de 51 anos.

Felizmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou o veículo, um Fiat Pálio de cor cinza, e o recuperou. Os agentes foram alertados através de denúncia no número 191, tomando conhecimento do assalto que havia ocorrido anteriormente.

O assaltante confesso foi interceptado na BR-452, por volta das 12h30. Ele alegou que sua intenção seria fugir para o município de Santa Helena.

O fato teria sido motivado por dívidas. O autor do crime é usuário de drogas e alegou estar sendo perseguido por traficantes da região, exibindo machucados de um suposto espancamento.

Ele foi algemado e conduzido à Delegacia da Polícia Civil (PC) de Rio Verde. O carro foi removido ao pátio pela PRF e está à disposição da investigação.