Idoso morre após saltar de caminhão em movimento e ser atingido pelo mesmo veículo

Um idoso, de 70 anos, morreu após pular de um caminhão em movimento e ser atropelado pelo mesmo veículo na BR-060, em Rio Verde. O acidente aconteceu na quinta-feira (23).

O Portal 6 apurou que a vítima trafegava pela via com um caminhão carregado de madeira serrada e tinha como destino a cidade de Cezarina, que fica na região Sul do estado.

Durante o percurso, o senhor notou que o veículo estava apresentando uma falha mecânica e posteriormente, acabou ficando sem os freios.

Logo em seguida, também percebeu que a direção do veículo havia travado e, para tentar se salvar, decidiu pular do caminhão em movimento.

No entanto, assim que deixou o veículo, o idoso foi atingido pelo próprio automóvel e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Após a ação, o caminhão ainda saiu da pista e tombou em uma faixa de domínio. Dois homens, de 25 e 30 anos, que passavam pelo local no momento, também foram atingidos, mas tiveram apenas ferimentos leves.