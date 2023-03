Mais de 100 serviços são ofertados gratuitamente no primeiro “Mutirão de Aparecida”

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia organizou o primeiro “Mutirão de Aparecida”. A iniciativa encerra neste sábado (25).

Nesta sexta-feira (24) o evento vai até às 17h, já no sábado as atividades serão encerradas mais cedo, às 13h. Os atendimentos serão realizados na Escola Municipal do Jardim Olímpico 2, que fica no Setor Tocantins, Avenida X-60.

São mais de 100 serviços disponibilizados para os cidadãos, como consultas com dentistas, exames oftalmológicos, vacinação, encaminhamento para emprego, cadastro no Bolsa Família, orientações jurídicas e diversos outros.

Também serão feitas diversas manutenções na cidade, como pintura de meio-fio, limpeza em bocas de lobo, poda de árvores, tapa-buracos, paisagismo nas praças, remoção de entulhos e roçagem.

Além disso, haverá recreação gratuita para as crianças, com algodão doce e pipoca. Ainda acompanhada de medidas educativas, como um trabalho de educação ambiental e a distribuição de mudas nativas.

O projeto parte da Câmara Municipal de Aparecida, e é uma atualização do antigo programa “Prefeitura em Ação”. Sendo oferecido juntamente com instituições do setor privado, como a Universidade Paulista (Unip) e a Faculdade Alfredo Nasser (Unifan).