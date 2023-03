Caiado acusa Enel de ‘boicotar’ licitação de ônibus elétricos para Eixo-Anhanguera

O governador Ronaldo Caiado (UB) fez uma séria denúncia contra a Enel na manhã deste sábado (25). Ele alega que a empresa fez uma clara manobra para ‘boicotar’ o processo licitatório para a aquisição dos ônibus elétricos que serão usados no Eixo-Anhanguera.

Na prática, conforme ele, o prazo final para envio de recursos se encerrou no último dia 23. Entretanto, próximo de estourar o período determinado, às 22h, a empresa encaminhou mais de 100 questionamentos em âmbito administrativo, solicitando a suspensão do certame.

Um dia depois, a Metrobus – responsável pelo processo licitatório – teria respondido a todos as perguntas feitas pela Enel. Mesmo assim, a empresa entrou com um mandado de segurança para suspender a licitação em andamento – que ainda aguarda julgamento.

“Isso não surpreende. Nunca vi a Enel como uma empresa. A Enel é uma facção criminosa, um braço da máfia italiana que quase destruiu o sistema de energia do Estado e agora está querendo impedir e prejudicar as melhorias no transporte coletivo de Goiânia, num gesto de retaliação pela saída de Goiás”, disse o governador.

A licitação está prevista para acontecer nesta segunda-feira (27) e o estado deve apresentar uma defesa para que seja mantido o prazo do certame.