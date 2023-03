Goiás fica abaixo da média nacional na proporção de alunos nível médio e fundamental em escolas integrais

Goiás está abaixo da média nacional na proporção de alunos do ensino fundamental e médio matriculados em escolas públicas de tempo integral. Os dados foram retirados do Censo Escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o levantamento, na etapa fundamental, apenas 10,3% das unidades de ensino do 1º ao 9º ano do estado oferecem aulas nos turnos matutino e vespertino. No comparativo, o território goiano aparece com uma porcentagem inferior à média nacional registrada pelo relatório, que é de 14,4%.

No ranqueamento, Goiás ocupa a 12º posição, perdendo para as seguintes unidades federativas: Ceará (41%), Piauí (38,8%), Maranhão (38%), Tocantins (29,2%), São Paulo (19,1%), Alagoas (17%), Sergipe (15,3%), Paraíba (15%), Rio de Janeiro (14,9%), Bahia (11,2%) e Espírito Santo (10,7%).

Já em relação a escolaridade nível médio, o estado apresenta uma proporção próxima a média nacional, que foi de 20,4%. Segundo o relatório, a proporção de alunos nesta escolaridade matriculados em escolas públicas de tempo integral é de 19,5%. Ou seja, diferença de apenas 0,9%.

Nesse cenário, Goiás sobe uma colocação, ficando assim na 11º posição atrás de Pernambuco (62,5%), Paraíba (57,8%), Ceará (42,1%), Sergipe (30,7%), Amapá (25,8%), São Paulo (24,9%), Minas Gerais (24,9%), Espírito Santo (23,6%), Alagoas (21,2%) e Piauí (20,8%).