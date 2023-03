Moradores de Palmeiras de Goiás foram surpreendidos pela prisão de uma mãe, após a filha morrer no Hospital Municipal com sinais de maus-tratos. A criança, de apenas 04 anos, estava com vários hematomas pelo corpo e os parentes alegam que já haviam denunciado a mulher ao Conselho Tutelar anteriormente.

O caso fatídico ocorreu nesta sexta-feira (24), após uma adolescente, que cuidava da criança enquanto a mãe estava em Goiânia, e a avó a levarem para uma unidade de saúde.

Pelas condições físicas da criança, os médicos que a atenderam decidiram fazer a denúncia. A Polícia Militar (PM) foi até o local e efetuou a prisão em flagrante da mãe.

O pai da menina afirmou que lutava para conseguir a guarda, mas houve muita negligência por parte das investigações.

Em entrevista ao G1, o tio da criança, Diego Cândido, contou que ela tem uma irmã mais velha, de 10 anos, e que a garota também passava pelos mesmos problemas.

“No começo ela deixava as filhas com a gente. Por ela estar agredindo a mais velha, ela tomou medo. Nós percebemos e seguramos ela. Depois ela não deixou mais a Ester vir aqui mais, disse que estávamos tomando as filhas dela. Então a mais velha ficou conosco e a Ester com ela”, relatou.

A mulher foi autuada pelo crime de homicídio, até o momento desta reportagem não houveram manifestações da defesa da suspeita.