Piloto influencer de Goiânia viraliza ao revelar quanto é o salário para comandar um avião

O piloto de avião e influenciador digital de Goiânia, Zezil Ferreira, voltou a repercutir na web em um novo vídeo. Dessa vez, o comandante resolveu acabar com o mistério de muitos ao revelar quanto é a remuneração dos profissionais da área.

Na gravação publicada no TikTok, o homem afirma que segundo um colega dele, que é aeromodelista de voo internacional da Latam, a média salarial de um co-piloto gira em torno de R$ 25 a 30 mil.

Já para os cargos de comandantes, o valor também chama a atenção e não passa despercebido, variando de R$ 40 até 50 mil por mês.

Para aviação executiva, ele afirma que a remuneração pode sofrer alterações a depender do local e da competência do aviador. No entanto, a quantia não fica para trás e é ainda mais impressionante.

“Aqui tem salário de avião pequeno de R$ 10 mil até R$ 100 mil, eu já ouvi falar. Isso vai depender do avião que você voa, da quantidade de voos e etc…”, explica.

Além das revelações, o comandante também compartilhou alguns detalhes sobre o dia a dia dele. Na gravação, após acordar e fazer alguns exercícios matinais, Zezil acessa um aplicativo para verificar o tempo na rota que será traçada por ele.

Logo em seguida, o comandante se desloca até a pista de pouso para iniciar uma nova viagem, com rota Goiânia – Brasília.

Já no local, ele mostra qual será a aeronave utilizada para o voo e depois, questiona ao copiloto sobre as condições do avião antes de embarcar novamente.

Veja o vídeo: