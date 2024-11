Goiás em alerta para chuvas intensas de até 170 mm no final de semana; veja a previsão do tempo

Boletim do Cimehgo aponta chances de queda de raios e ventanias de até 80 km/h

Augusto Araújo - 22 de novembro de 2024

Chuva em Goiânia (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) fez um alerta para a população goiana, indicando que as chuvas acumuladas podem alcançar até 170 mm neste final de semana.

Conforme boletim publicado nesta sexta-feira (22), existe o risco potencial de quedas d’água de 100 mm neste sábado (23) e 70 mm no domingo (24).

Além disso, as tempestades devem ser acompanhadas por rajadas de vento de até 80 km/h e quedas de raios.

As regiões destacadas com os maiores índices de chuvas para o período foram a Norte (onde estão Porangatu, Uruaçu, Crixás) e o Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Luziânia, Formosa), com 55 mm em cada dia.

Ligeiramente menor, as precipitações devem atingir 50 mm no Oeste (Jussara, Anicuns, Iporá), enquanto no Centro Goiano (Goianésia, Jaraguá, Uruana) podem registrar 40 mm no sábado, sendo o mesmo para domingo.

O Sudoeste (Jataí, Rio Verde, Mineiros) e Sul (Caldas Novas, Itumbiara, Indiara) terão os índices mais baixos, com previsão de 35 mm cada.

Para Goiânia, a meteorologia aponta que as chuvas devem chegar à casa dos 12 mm por dia, com temperaturas máximas de 31ºC e mínimas de 19ºC.

Já em Anápolis, a previsão do tempo indicou que a cidade pode ter quedas d’água de 15 mm, ou seja, 30 mm durante o final de semana e termômetros variando de 19ºC e 27ºC.