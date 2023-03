Policial militar da reserva atira em mulher após briga de trânsito e confusão em Anápolis

Uma briga de trânsito terminou em tiro e confusão, na madrugada deste sábado (25) em Anápolis. Um policial militar da reserva atirou contra uma mulher, a atingindo na perna, no bairro Vila João Luiz de Oliveira.

O Portal 6 apurou que o desentendimento ocorreu por volta de 1h, e teria começado após o carro da mulher, que estava acompanhada do marido, ter supostamente “fechado” a passagem do carro do policial.

Após trocarem xingamentos, os dois homens teriam partido para as vias de fato, permanecendo no local. A confusão ocorreu em frente à residência da vítima.

Em meio à discussão e à luta corporal, o policial sacou sua pistola e efetuou disparos alegando autodefesa. Um deles acabou atingindo a perna da mulher, e em seguida ele teve a arma tomada pelo marido dela.

Ela teria permanecido no chão até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM) chegou ao local em seguida.

A briga foi desfeita e a arma foi entregue aos agentes, que registraram a ocorrência. Durante a abordagem, constatou-se a embriaguez de ambos os homens.

A guarnição policial deu voz de prisão ao autor dos disparos. Ele foi enquadrado nos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por dirigir embriagado.