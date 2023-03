A manteiga é facilmente encontrada nos lares brasileiros, não é mesmo?

Porque, além de combinar perfeitamente com um pão quentinho, ela cai bem em diversos pratos e preparações.

Feita a base de leite, esse creme pode te ajudar em muitos afazeres em casa também, te surpreendendo!

6 jeitos impressionantes de usar a manteiga que talvez você nunca imaginou:

1. Conservar cebola

Descascar cebola diariamente é um saco, convenhamos, né?

Bom, uma forma de otimizar isso é usar a manteiga para conservar o seu vegetal. Para isso, aplique um pouco de manteiga pela cebola e a envolva com papel-alumínio.

Assim, guarde-a na geladeira ou fora dela e veja ela aguentar por diversos dias.

2. Desodorizador de peixe

O cheiro forte dos peixes acabam incomodando muita gente na cozinha, sendo até um motivo para não fazer esse tipo de carne, já que esse odor fica impregnado nas mãos.

Bom, para roesler esse cheiro basta esfregar um pouco de manteiga nas mãos. O cheiro irritante vai embora como em um passe de mágica!

3. Protetora contra mofo

Não é nada legal nos deparamos com algum alimento infestado de fungos, como os queijos, não é mesmo?

Por isso, para acabar com esse problema na sua mussarela, a nossa dica é untá-la com a manteiga a fim de evitar a formação de bolores sobre ela.

4. Manter o brilho das panelas

É comum, com o passar do tempo, as panelas ficarem opacas e perderem o brilho, sendo necessário muito esfrega-esfrega para recuperar a boa aparência.

No entanto, você pode usar a manteiga para isso, basta pegar um pano de algodão com manteiga e depois passe em toda a extensão delas. O resultado são panelas super brilhantes e limpinhas.

5. Ingerir comprimidos

Caso você tenha dificuldade para ingerir compridos, use o creme feito à base de leite a seu favor!

Para isso, passe a manteiga em volta das cápsulas, assim, elas escorregam com muito mais facilidade pela garganta, sem traumas e sem dor!

6. Aliar ao azeite

Por fim, um jeito delicioso de turbinar as suas receitas e deixá-las bem mais saborosas é adicionar a manteiga junto do azeite.

Assim, qualquer molho, creme ou prato vai ficar muito mais gostoso se feito em uma proporção de metade azeite e metade manteiga.

