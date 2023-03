Afinal, a manteiga deve ou não ficar fora da geladeira?

Você, com certeza, tem manteiga em casa, não é mesmo?

Afinal, esse creme à base de leite é delicioso e cai bem em muitas coisas, principalmente naquele pão francês quentinho.

Bom, o único problema para muitas pessoas está na hora de armazenar esse item, porque na geladeira, por exemplo, ele fica com uma consistência muito rígida, ficando quase impossível de usar.

Diante do problema, pode ser comum ceder à tentação e deixar a manteiga na bancada da cozinha, fora do refrigerador.

Mas sempre fica a pulga atrás da orelha: a manteiga pode ou não ficar fora da geladeira?

Antes de respondermos isso, precisamos entender que a manteiga é um creme feito de leite e por isso é necessário alguns cuidados com ela.

E por mais que fora da geladeira ela fique molinha e perfeita para o consumo, esse não é o jeito ideal de armazenar o item, já que ele pode ser contaminado por fungos e bactérias.

Sendo assim, corremos o risco de pegar uma intoxicação alimentar, por exemplo.

Sem contar que fora do eletrodoméstico, esse “creme” fica com o sabor ruim, fruto do contato da gordura do leite com o ar.

Segundo especialistas, a melhor forma de armazenar a manteiga sem prejudicar sua textura é deixá-la em áreas com temperaturas mais amenas da galerias, como as prateleiras inferiores ou na porta.

Outra saída para isso é adquirir uma mantegueira francesa, que, além de permitir deixar a manteiga fora da geladeira, ainda garante que ela fique bem conservada.

