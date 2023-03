Casal viraliza após ser flagrado andando completamente pelado pelas ruas de Goiânia

Um homem e uma mulher foram flagrados andando completamente nus pelas ruas de Goiânia na manhã deste domingo (26).

O caso ocorreu no Setor Sul. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o casal é abordado por um rapaz que os filma, enquanto perambulam pela cidade.

“Mas cês tão (sic) de boa, hein?” indaga o cinegrafista amador, no que é respondido pelo homem desinibido com um: “Tamo (sic) e vocês, estão de boa?”.

A dupla continua caminhando sem a menor preocupação e, quando perguntada sobre o motivo de estar transitando pela cidade completamente pelados, a mulher responde, de forma desconexa, “estamos procurando a minha mãe”.

Apesar de “estarem de boa”, o casal está sendo investigado após invadir um salão de beleza na Rua 131.

Conforme apontam imagens de câmeras de segurança, a dupla quebrou a vidraça do estabelecimento para adentrar no espaço, aparentando estar sob efeito de entorpecentes.Apesar do prejuízo causado, nada foi levado do local.