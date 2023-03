Governo de Goiás faz alerta importante sobre intoxicação de crianças por plantas

O Governo de Goiás fez um alerta para a população, após serem notificados 98 casos de intoxicação por plantas apenas em 2023, ocorridos principalmente em crianças menores de quatro anos.

Os dados foram divulgados pelo último boletim do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox), da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Esta, por sua vez, orientou sobre a necessidade de redobrar a atenção e os cuidados para evitar que os pequenos acabem ingerindo os vegetais, seja por curiosidade ou fome.

A SES explicou que os quadros mais graves podem apresentar náusea, vômitos e diarreia, além de poderem se manifestar como sintomas na respiração e causarem distúrbios neurológicos, cardiológicos ou até na pele.

Conforme o Ciatox, plantas como a begônia e a espada-de-São-Jorge são as que mais causam acidente.

Nesse sentido, a enfermeira Marina Fiqueiredo da Silva, especialista em toxicologia clínica, apontou que a maioria das plantas ornamentais são tóxicas.

Como forma de prevenção, o médico João Vasconcelos, do Ciatox, pontuou que manter as plantas venenosas fora do alcance das crianças é fundamental. “Isso pode ser feito, por exemplo, posicionando vasos e jardineiras em locais elevados ou inacessíveis”.

Além disso, o profissional da saúde indicou que deve-se ensinar os pequenos a não colocar ou comer folhas e a não brincar com raízes desconhecidas.

É preciso ainda ter cuidado com plantas que liberam látex, pois podem causar irritação na pele e mucosas, e não preparar chás caseiros ou remédios sem orientação médica.

Por fim, é importante que os adultos se mantenham alertas e fiquem de olho nas crianças em áreas com vegetação, como parques, praças e jardins.

Quando houver a suspeita de intoxicação por plantas, é essencial procurar atendimento médico imediatamente e, se possível, levar uma amostra da planta.

Nos casos de envenenamentos e intoxicações, a SES disponibiliza um telefone que funciona 24 h para orientações: Ciatox – 0800 646 4350 ou 0800 722 6001.