Divulgado quanto custou o presente que Zé Felipe deu para Virginia: “valor de um apartamento”

Neste último domingo (26), o cantor Zé Felipe e a digital influencer Virginia Fonseca completaram dois anos de casados, mas o que mais impressionou a internet foi o presente que o artista deu para a esposa.

A pulseira dourada, recoberta com 72 diamantes, é da grife francesa Van Cleef & Arpels. Nos stories da blogueira foi possível visualizar nitidamente a beleza da joia, avaliada em R$ 180 mil.

“Socorro! Ganhei de presente. Josephino fez surpresa para mim. Não erra nunca, @zefelipecantor! Eu estou completamente apaixonada nessa pulseira. Te amo!”, comentou Virginia, nas postagens.

Vale ressaltar que essa é uma tradição do casal. No aniversário de casamento de 2022, o cantor presenteou a amada com outra pulseira, no valor de R$ 300 mil.

Na internet, os usuários ficaram impressionados com os preços. “Meu Deus! É o valor de um apartamento”, brincou uma. “Deve ser muito difícil presentear um famoso rico assim, a pessoa já tem tudo”, comentou outra.

Confira!