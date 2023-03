Paraquedistas saltam em grupo durante ação para conscientização sobre autismo, em Anápolis

Em um gesto nobre, o Projeto Salto Azul, uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás (UFG), realizou um salto de paraquedas em grupo para promover a conscientização acerca do autismo. A ação foi realizada neste domingo (26), no Aeroporto Municipal de Anápolis, e contou também com um evento especial.

O salto foi organizado pela empresa Skydive Cerrado e a data também contou com show, palestra sobre maternidade atípica, distribuição de cartilhas informativas, além da realização de um sorteio com brindes ao público participante.

Um vídeo mostra os participantes pulando de um avião e nas alturas, todos se unem para formar a palavra autismo.

A parceria surgiu da união entre Rejane Damaceno, paraquedista e terapeuta ocupacional, juntamente com a advogada Mariana Fernandes, mestre em direitos humanos pela UFG.

O intuito do evento foi sinalizar a causa às vésperas do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que ocorre oficialmente no próximo domingo (02).

Assim, o grupo se reuniu para atrair a atenção da população para o tema de um modo diferente, utilizando o esporte e eventos organizados.

A UFG explicou que o transtorno é uma condição permanente, contudo pode-se atenuar as dificuldades e ter capacidades cognitivas mais desenvolvidas com incentivos e acompanhamentos especializados.