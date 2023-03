Após desviar de cachorro, motorista perde controle e capota veículo na GO-060; duas mortes confirmadas

Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado no final da tarde desta terça-feira (28), na GO-060, sentido Goiânia, a cerca de 20 km de Iporá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou após desviar de um cachorro na rodovia. O acidente teve cinco vítimas, sendo duas delas fatais.

Os sobreviventes foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá, com exceção do condutor.

Isso porque ele não teve ferimentos que demandassem atendimento médico, permanecendo o tempo todo no local.

De acordo com os militares, todos os ocupantes do veículo utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente.

Além do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado.