O gengibre é um alimento bastante popular na alimentação humana e é utilizado por muitos há séculos devido as propriedades medicinais contidas nele. Os benefícios do gengibre para a saúde são muitos e vão desde diminuição do índice glicêmico até no equilíbrio da pressão arterial.

Pensando nisso, o Portal 6 separou aqui uma série de vantagens que o alimento possui para a saúde e que podem ajudar a regular o organismo.

Conheça os benefícios do gengibre para saúde

1. Combate enjoos

Se você sentir algum incomodo intestinal como enjoo, gases e náuseas, o gengibre é um alimento que pode te ajudar a combater isso. Por ter propriedades antioxidantes e anti inflamatórias, o item é capaz de diminuir os efeitos.

2. Ajuda na digestão de alimentos gordurosos

Muitos remédios que ajudam na digestão e que são vendidos em farmácias e casas de produtos naturais tem, na formulação, substâncias retiradas do gengibre.

Por isso, caso sinta algum incomodo ao comer um alimento gorduroso, ingira um pedaço de gengibre.

3. Equilibra a pressão arterial

Devido as propriedades anti inflamatórias e anti antioxidantes, o alimento é capaz de regular a pressão arterial ajudando na circulação do sangue no local.

4. Ajuda no emagrecimento

Se você está afim de perder uns quilinhos, o gengibre também é um ótimo aliado na balança. Ele é capaz de acelerar o metabolismo e estimular a queima de gordura local.

5. Evita diabetes

Por conta de substâncias como zingibereno, gingerol e curcumeno, o alimento consegue ajudar a proteger as células dos radicais livres e manter os níveis de insulina adequados.

6. Previne o câncer

Por fim, mais um dos benefícios do gengibre para saúde é a prevenção contra o câncer. Devido a presença de compostos bioativos com atividades antioxidantes, o alimento é capaz de prevenir o excesso de radicais livres no organismo.

