Quem tem uma rotina agitada sabe que o estresse acaba se tornando parte do dia a dia. Basta chegar em casa e notar que, no final, você está totalmente esgotado e sem paciência. No entanto, existem alguns alimentos que podem ajudar a reduzir o estresse.

Ao ingerir um desses itens, você conseguirá notar uma mudança brusca no seu humor e, de quebra, se sentirá mais animado para enfrentar a sua jornada diária.

Então, já pegue papel e caneta e anote a dica.

6 alimentos que ajudam a reduzir o estresse do dia a dia

1. Banana

Por conta de alguns nutrientes contidos nela, a banana pode ser um ótimo aliado para quem quer reduzir o estresse da rotina. Isso porque ela é rica em triptofano – vitamina que ajuda na produção de seratonina (hormônio da felicidade).

2. Cacau

Outro alimento que também é repleto de triptofano é o cacau. O item ajuda no processo de acalmamento e, por conta disso, pode ajudar você a ficar mais relaxado no final do dia.

3. Laranja

Além de ser uma fonte de vitamina C, a laranja também pode ajudar em outras áreas. Ela é um alimento que pode auxiliar na redução do cortisol (hormônio do estresse).

Dessa maneira, ela também evita que esse hormônio fique no organismo e aumente os índices de açúcar no corpo.

4. Amêndoas

Você sabia que as amêndoas são alimentos repletos de vários nutrientes como vitamina B2 e E, zinco e magnésio. Alguns desses podem estimular na produção de seratonina.

5. Ovos

Os ovos têm propriedades bastante parecidas com os alimentos anteriormente já citados. Eles possuem alta quantidade de triptofano, proteína magra, vitamina do complexo B, cálcio, aminoácidos e vitaminas essenciais que podem ajudar a diminuir o estresse.

6. Maracujá

Por fim, esta é uma fruta bastante consumida por aqueles que sentem que os nervos estão um pouco mais elevados que o normal. Para se ter uma ideia, o alimento é usado até em remédios para diminuir a ansiedade. Então, fica a dica!

