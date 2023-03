Influencer morre em acidente de carro dias após publicar vídeo sobre nunca ter batido no trânsito

A influenciadora Kara Santorelli, 18, morreu no dia 17 de março, após sofrer um acidente na estrada.

O caso chamou a atenção nas redes sociais pois, dias antes, a Tiktoker publicou um clipe dizendo que nunca tinha batido o carro. As informações sobre a trágica coincidência foram divulgadas pelo New York Post, nesta segunda-feira (27).

Seis dias antes do ocorrido, Kara publicou um vídeo falando sobre acidentes no trânsito. “Quando me chamam de péssima motorista, mas nunca atropelei uma pessoa ou bati em um carro”, brinca ela no post, que recebeu 15 milhões de visualizações.

No último dia 17, conforme apurado pela patrulha rodoviária local, o carro da estudante de ensino médio trafegava por uma rodovia da Flórida quando foi atingido por um veículo na contramão. Informações sobre o outro motorista não foram divulgadas.

O caso chamou a atenção na web e os internautas falaram sobre a coincidência em publicações do perfil de Kara, que tem mais de 45 mil seguidores e 7 milhões de curtidas em seus vídeos. “Isso é tão assustador, espero que ela descanse em paz”, escreveu um fã. “Estou me sentindo muito mal agora”, disse outro.