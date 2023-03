Com novas rotas, Aeroporto de Goiânia passa a ter voos para os principais destinos turísticos

Porta de entrada para diversos destinos turísticos em Goiás, o Aeroporto de Goiânia também é a principal rota de saída para viajar pelo Brasil.

Entre março e dezembro de 2022, cerca de 3 milhões de passageiros circularam pelo terminal aéreo, com direção as mais diversas localidades do país.

Dentre as novas rotas criadas no último ano se destacam os voos para os principais pontos turísticos do território nacional, como as praias do Nordeste e do Sul do país.

Alguns dos principais destinos implementados são os voos diretos para Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN) e João Pessoa (PB) Florianópolis (SC) e Vitória (ES). O trajeto para Salvador (BA) também foi criado, mas apenas em períodos sazonais.

Gerente-executivo da CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto de Goiânia, Rodrigo Cortes explicou o perfil dos goianos que saem para outros lugares do Brasil.

“Percebemos que, com a ampliação de rotas nesses primeiros meses, o perfil do público é de mais passageiros de lazer”.