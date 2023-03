Juliano, da dupla com Henrique, compra Kombi em Goiânia e revela o motivo

Juliano, que faz dupla com Henrique, viralizou recentemente nas redes sociais. O cantor comprou uma Kombi por um motivo no mínimo curioso. As três letras iniciais do veículo: HEJ, igual a dupla.

O digital influencer Fidelis Falante foi quem viu o anúncio e notou a coincidência. Em seguida, encaminhou a informação para o sertanejo, que achou graça da situação e resolveu comprar o automóvel.

O próprio Fidelis compartilhou toda essa jornada no Instagram, quando acompanhou Juliano para realizar a compra da Kombi, que estava sendo anunciada no valor de R$ 24 mil.

“Eu estava sem carro em Goiânia, aí, eu tinha que andar de carona com Henrique, sair de casa e pedir carro emprestado. Agora, não preciso mais”, brincou o cantor.

Ainda com bastante bom-humor, falam sobre o estado dos bancos do veículo, que já viram dias melhores.

“Está zerada,” disse Juliano.