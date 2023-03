Vagas abertas para curso voltado à PCDs, negros e população LGBTQIAP+ de Anápolis

Estão abertas as inscrições para o curso profissionalizante de vendas internas ministrado pelo Sesi Jaiara, em Anápolis.

As aulas são oferecidas em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) para a população em situação de vulnerabilidade social.

O curso é destinado prioritariamente para Pessoas com Deficiência (PCD’s), pretos, pardos e indígenas (PPI) e LGBTQIA+. Também será fornecido incentivo financeiro para auxiliar na alimentação e transporte.

Os interessados devem se dirigir até o Sesi Jaiara com os seguintes documentos: xerox do RG, CPF, comprovante de endereço, cartão do banco para depósito e laudo médico.

Também é necessário levar uma foto 3×4, carteira de trabalho. A idade mínima para participar do processo seletivo é de 14 anos.

Caso o interessado seja menor de idade, também é necessário estar com os documentos do responsável. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3333-3914.