Uma criança, que não teve a idade revelada, passou um susto enquanto estava em casa no município de Itaberaí, localizado na região Noroeste de Goiás.

O caso ocorreu durante a noite da última terça-feira (28), quando o pequeno caiu em uma cisterna presente no meio da garagem do imóvel, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Para que a vítima pudesse ser retirada com segurança do local, os militares tiveram que quebrar o piso para aumentar o espaço do buraco.

A criança foi encontrada sentada e apresentava apenas com algumas escoriações nos braços e uma pequena laceração na coxa direita.

Após a ação bem sucedida, a vítima foi encaminhada ao hospital para que pudesse passar pelos cuidados médicos necessários.