De vendedor nos semáforos à estudante de Medicina da UFG: conheça Aluísio Gustavo

Aluísio Gustavo Miranda da Silva, de 40 anos, cresceu como milhões de outras crianças ao redor do mundo. Filho de mãe solo que trabalhava turnos longos como diarista, não teve acesso a muito. “Ela só conseguia dar roupa e comida”, relembra.

O que Aluísio não imaginava nessa época é que seria capaz de conquistar a tão concorrida vaga de graduação em Medicina numa universidade federal. Nessa caminhada longa, o homem de 40 anos contou com a ajuda e empatia de pessoas.

“Sempre estudei em escola pública. No terceiro ano do ensino médio, eu estampei o nome Medicina na camiseta”, conta, se referindo à tradição escolar de explicitar o curso escolhido. Nesse dia, um garoto próximo juntou as letras e o interpelou sobre a possibilidade de um pobre conseguir cursar Medicina.

Essa foi a virada de chave para que o homem percebesse as condições e dificuldades que teria em busca do sonho. “Realmente, era uma utopia. Por influência de um professor que cursava Medicina Veterinária na UFG [Universidade Federal de Goiás], decidi prestar para esse curso”.

Foram dois anos de cursinho, mas os resultados das provas ainda estavam muito distantes da nota de corte. Em 2004, Aluísio teve mais uma recusa e desistiu da graduação. Nesse período, ele vendia brinquedos em semáforos, momento em que um professor o viu e o estimulou a voltar aos estudos.

“Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho no Protágoras, mas o diretor Permínio Albuquerque não desistiu de mim. Ele disse que não precisava preocupar com a mensalidade. Os professores apostaram em mim e por isso eu dei a vida aos estudos”.

Aluísio acordava às 05h e passava o dia vendendo ‘de um tudo’ em semáforos. Além dos brinquedos, tinham doces e também entregava panfletos. Entre um cliente e outro, os livros. Até que ele finalmente conseguiu a aprovação em Medicina Veterinária em duas instituições, a UFG e a Universidade Federal de Tocantins (UFT).

Ao longo do curso na UFG, o estudante, que já tinha problemas respiratórios, teve uma piora considerável e desenvolveu asma alérgica. Em 2013, formou-se e foi convidado a participar de um mestrado. No entanto, o estado de saúde influenciou uma das decisões mais importantes da vida do Aluísio.

“Deus estava me mostrando que aquilo não era para mim, então decidi ir atrás do meu sonho. Fui direto para o Protágoras e reativaram minha bolsa. Foram mais nove anos de muita luta.”, relembra.

Após tantos desafios e persistência, o estudante finalmente foi aprovado em Medicina na UFG e na Universidade Federal de Jataí (UFJ). “Os professores me ajudaram em todos os sentidos. Até durante a pandemia, levaram mantimentos, remédios e fizeram vaquinha.”, ressalta.

Aluísio, que ainda trabalha ao redor de Goiânia vendendo produtos em semáforos e feiras, se matriculou na turma do primeiro semestre de 2023 de Medicina na UFG. “Deus me pediu para ajudar quem sofre de asma. Se eu não conseguir a cura, vou pelo menos melhorar as vidas das pessoas com problemas respiratórios.”