Instituto do Câncer de Pele abre as portas em Goiânia para ser um centro de apoio e acolhimento para pacientes

Causado, na maioria das vezes, pela exposição ao Sol, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e atinge homens e mulheres, principalmente acima dos 40 anos.

Mas, para prevenir, diagnosticar ou encontrar um tratamento efetivo para a doença, onde procurar ajuda? Essa sempre foi uma dúvida muito frequente entre os goianos que desejavam buscar meios de prevenção ou de profissionais capacitados para ofertarem os melhores atendimentos.

Foi com o objetivo de ser um local de apoio, acolhimento e cuidado que foi inaugurado, em fevereiro deste ano, no Setor Bueno, em Goiânia, o Instituto do Câncer de Pele (ICP).

“Acreditamos na importância da detecção precoce e do tratamento eficaz, além de oferecermos um atendimento humanizado e atencioso a cada um dos nossos pacientes”, explicou o dr Cristiano Barros de Sá, cirurgião plástico felow na Clínica do Professor Ivo Pitanguy.

Além de um corpo clínico composto por médicos qualificados e experientes, o Instituto oferece uma grande variedade de serviços, incluindo avaliação de lesões suspeitas de câncer de pele, biópsias, tratamentos cirúrgicos, tratamentos não-cirúrgicos, procedimentos pré e pós-operatórios, lipoaspirações, harmonização facial, terapias complementares, entre outros.

“Estudando a construção do Instituto, percebi o crescente número de casos de câncer de pele na nossa região e que os pacientes não sabiam exatamente a quem recorrer. Após uma longa pesquisa, percebi que no Brasil não existia nenhum centro focado no tratamento dessa patologia e suas sequelas estéticas” explicou Cristiano, também responsável pela idealização do ICP.

“Juntando tudo isso, associado a uma experiência de quase duas décadas operando este tipo de paciente, resolvi criar um Instituto que pudesse diagnosticar, operar os pacientes com câncer de pele e orientar a continuidade do seu tratamento após a cirurgia”, acrescentou.

Para receber atendimento no ICP, os pacientes só precisam entrar em contato pelo telefone (62) 4101-7543 ou pelo WhatsApp (62) 9 8215-2989.

Mais informações também podem ser obtidas virtualmente, pelo site do ICP ou pelo Instagram @icp.instituto, ou pessoalmente, na Rua T-52, número 62, no Setor Bueno.

No ICP, os pacientes são acolhidos da melhor maneira possível e atendidos com todo o acolhimento que necessitam para que tenham diagnósticos precisos e tratamentos eficazes.