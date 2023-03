Menor é apreendido após postar mensagens estimulando massacres em escolas, em Trindade

Nesta quinta-feira (30), a Polícia Civil apreendeu um adolescente de 17 anos que incitava e fazia apologia a crimes de massacres escolares. O menor postou mensagens por dois dias consecutivos, quarta (29) e quinta (30) ,em que enaltecia as ações do autor do massacre que se deu em Suzano (SP) – no dia 13 de março de 2019.

Além disso, o rapaz postou trechos de cartas suicidas como a do cantor Kurt Cobain, assim como de assassinos em série conhecidos internacionalmente. O menor infrator mora em Trindade e não estava com matrícula ativa em nenhuma escola.

Na apreensão, a PC catalogou o celular do menor e foi feito um boletim de ocorrência pela prática dos atos infracionais. A ação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Homeland Security Investigations da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil.

Relembre

O massacre na escola Raul Brasil, em Suzano (SP) resultou na morte de sete pessoas. Os autores eram ex-alunos da instituição de ensino e suicidaram logo após os atos.

Os responsáveis pelos crimes eram ativos em fóruns da internet, onde discursos de ódio misóginos, bullying, nazismo e supremacismo branco eram predominantes.