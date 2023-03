Prefeitura de Anápolis fecha contrato de mais de R$ 1 milhão para construção de Estação do Esporte

Foi publicado no Diário Oficial de Anápolis nesta quarta-feira (29), a contratação da empresa que ficará responsável pela execução do projeto da nova Estação do Esporte, que será implantada no Residencial Copacabana.

Escolhida pela Comissão Permanente de Licitação, designada por decreto de 31 de janeiro de 2023, a Filgueira Prestação de Serviços Limitada será a encarregada. Ela foi a vencedora da licitação e para a execução do projeto, receberá o montante de R$ 1.098.448,37.

Em entrevista ao Portal 6, o diretor de obras, Albenzio Vento Filho, revelou que ainda haverão outras etapas até que as obras possam realmente sair do papel.

“Agora haverá o prazo de ir pra procuradoria, e em seguida será elaborado o contrato para a ordem de serviço”, explicou.

Segundo ele, o novo espaço seguirá o projeto padrão vigente no município, contando com academia, quadra esportiva e área verde.

Atualmente, a cidade já conta com mais de 10 espaços esportivos do tipo, distribuídos, por exemplo, pelo bairro Calixtópolis, Adriana Parque, Aldeia dos Sonhos e Jardim Alvorada.