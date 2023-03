Podem negar o quanto for, mas estar envolvida com alguém por algumas semanas ou meses, mesmo que seja sem compromisso, é sim um relacionamento. É por conta disso que é super normal terminar com um ficante.

Afinal, pode não aparecer, mas o que você viveu com aquela pessoa é sim considerada uma relação amorosa que pode acabar, como qualquer outra.

Bom, a questão é que nem sempre as coisas saem como planejadas e aquela promessa de namoro acaba caindo por terra.

6 coisas que uma mulher só descobre depois que termina com o ficante:

1. Não era lá essas coisas

Quando estamos ficando com uma pessoa costumamos idealizar ela em um nível muito grande.

Isso quer dizer que, na nossa cabeça, trata-se de um príncipe encantado que veio direto da Disney. Mas o conto de fadas acaba quando a relação termina e você vê que ele, na realidade, não passava de um sapo desencantado.

2. Possuía outros contatinhos

É claro que o príncipe de meia-tigela não era lá flor que se cheire e possuía um gosto peculiar para ter várias outras mulheres como ficantes.

Nessas horas, minha cara, a tristeza bate, já que sempre pensávamos ser as únicas na vida dele.

3. Não queria nada sério

Se o rolo acabou, obviamente, é porque ele não queria nada sério.

No entanto, essa ficha só cai depois, porque durante a relação, o cafajeste costuma dar indícios de que queria algo a mais. Mas, no caso, não passava de uma farsa.

4. Nunca esqueceu a ex

Em alguns casos (desastrosos), só descobriremos a real de nunca ter dado certo com aquele ficante, porque ele não havia esquecido a ex.

Normalmente, só descobrimos isso depois quando a vemos, no mínimo, com ela.

5. Havia mais defeitos nele do que coisas boas

É muito comum, depois que terminamos com um ficante, nossa ficha cair para a realidade e percebemos que aquele boy magia que idealizamos, não possuía tantas qualidades assim.

E que, por conta disso, depois do término fica muito mais fácil ver sua gama de defeitos.

6. Vocês não davam match

Por fim, é só com o fim que percebemos que aquela “conexão de outras vidas” não se passava da gente tentando se encaixar no mundo dele, apenas para forçar uma química sem igual.

Nessas horas, conseguimos enxergar que o único match que conseguimos com ele, foi o que esforçamos para fazer, mas ele na real nunca foi verdadeiro.

