Quando começamos em um novo emprego, o medo e a insegurança toma conta de nós mesmo e nós faz ter paranoias e receios a todo momento. Embora muitas delas devam ser ignoradas, outras necessitam de uma atenção extra. Isso porque quem conseguiu um trabalho a pouco tempo deve evitar cometer algumas coisas.

Essas atitudes podem causar um má impressão sobre você no ambiente de trabalho e fazer com que todos passem a te considerar um péssimo trabalhador. Ainda há o risco do seu chefe começar a implicar contigo e te mandar para fora da companhia.

Por isso, leia a matéria até o final e saiba quais são os erros que quem conseguiu um trabalho a pouco tempo não pode cometer

6 erros que quem conseguiu um trabalho a pouco tempo não pode cometer

1. Chegar atrasado

Chegar atrasado logo no inicio do emprego soar mal e demonstrar falta de comprometimento e profissionalismo. Isso também pode prejudicar sua imagem perante seus colegas e superiores.

2. Não se familiarizar com a cultura da empresa

Outra atitude que quem conseguiu um trabalho a pouco tempo não pode cometer é essa. Isso pode te levar para fora da empresa é não se familiarizar com a cultura do local. Isso porque é importante conhecer os valores, políticas e cultura no local em que você esteja trabalhando. Não se adaptar ou demonstrar desconhecimento desses aspectos pode prejudicar sua relação com seus colegas e superiores.

3. Não ouvir

É importante sempre buscar escutar com atenção as instruções e feedbacks que os seus superiores e colegas dão. Não ouvir ou demonstrar desinteresse pode prejudicar a qualidade do seu trabalho e sua relação com seus colegas, além de fazer o seu chefe

4. Não fazer perguntas

Não tenha medo de fazer perguntas para esclarecer dúvidas ou buscar feedbacks. Isso demonstra interesse e comprometimento com seu trabalho.

5. Não cumprir prazos

Isso é, sem dúvida, é algo super prejudicial e que pode te levar até a demissão. Cumprir prazos é fundamental em qualquer empresa, pois pode prejudicar a qualidade da imagem e do trabalho dela.

6. Não se comunicar adequadamente

Por fim, mas não menos importante, é essencial que você saiba se comunicar de forma clara e objetiva com seus colegas e superiores. Não se comunicar adequadamente pode prejudicar a qualidade do seu trabalho e sua relação com seus colegas.

