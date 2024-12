Truque rápido e prático para acabar com a gordura impregnada no forno

Essa técnica, não exige esforço excessivo, não danifica o forno e deixa o equipamento brilhando como novo

Ruan Monyel - 15 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@samoradicas)

Manter a cozinha limpa e organizada é um desafio constante, especialmente quando falamos do forno, que, com o uso, acaba acumulando muita gordura.

Ele é um verdadeiro aliado nos preparos, mas também pode dar dor de cabeça devido às sujeiras que começam a grudar em toda a superfície.

Porém, existe um truque simples para acabar de vez com a gordura acumulada sem nenhum esforço, e o melhor: não é necessário gastar com produtos caros.

Quem já tentou limpar um forno com sujeira impregnada sabe o quão trabalhoso e irritante pode ser, afinal, as manchas parecem não sair de jeito nenhum.

O problema fica ainda mais grave com o tempo, já que a gordura endurecida cria uma crosta que dificulta qualquer tentativa de limpeza, até mesmo quando produtos específicos são utilizados.

Mas existe uma técnica simples, que não exige esforço excessivo, não danifica o forno e, de quebra, ainda deixa o eletrodoméstico brilhando como novo.

O truque, compartilhado por um perfil no Instagram (@samoradicas), utiliza o próprio calor do eletrodoméstico como aliado na limpeza interna do equipamento.

Para fazer, em uma forma ou na própria bandeja do forno, coloque um pouco de água e algumas rodelas de limão.

Basta ligar o eletrodoméstico por alguns minutos em temperatura alta e então, após o tempo, usar um pano úmido para remover toda a gordura.

Isso acontece devido à evaporação da água aliada à acidez do limão, que amolece a camada de gordura do forno, tornando a limpeza muito mais fácil. Veja o vídeo:

