6 locais incríveis para passear com a família em Goiás no feriadão de Páscoa

Semana santa está chegando e o goiano que não pretende cruzar fronteiras já deve estar se preparando para curtir o feriadão. Já na primeira sexta-feira (07) de abril, é dado início ao tão merecido descanso, que se estende ao longo do fim de semana, com a páscoa no domingo.

Para fugir um pouco da rotina e poder aproveitar esses três dias, o Portal 6 preparou seis opções para visitar, seja com a família ou amigos.

1 – Vale da Lua

Localizado na Chapada dos Veadeiros, as formações rochosas e cristais de mais de 1 bilhão de anos fazem do Vale da Lua uma das atrações turísticas mais belas do estado.

O local é assim chamado devido à aparência lunar de suas rochas, que foram moldadas pela água e pelo vento, criando um ambiente árido e inóspito, semelhante ao solo encontrado no satélite natural da lua.

O vale também conta com piscinas naturais que se formam nas rochas. Embora os visitantes tenham que tomar um pouco de cuidado devido ao relevo do ambiente, o esforço é recompensado por uma vista cinematográfica.

2 – Cachoeira Santa Bárbara

A Cachoeira Santa Bárbara é uma das principais atrações turísticas da Chapada dos Veadeiros. Com águas cristalinas e de cor azul turquesa, é um lugar perfeito para quem deseja relaxar e apreciar a natureza exuberante da região.

Para acessar a queda d’água, a porta de entrada é o povoado Kalunga Engenho II. Como é obrigatória a presença de um guia, normalmente os visitantes já contratam alguém do próprio povoado.

Embora o trajeto e as trilhas até a cachoeira sejam bastante desafiadoras, a experiência do local é algo que parece ser de outro mundo, tamanha a beleza.

3 – Parque das Fontes

Com piscinas, duchas, saunas e ofurôs de águas quentes correntes e naturais de 37,5º C, o Parque das fontes em Rio Quente é o sonho para quem gosta de relaxar e esquecer os problemas.

O resort conta com quadras de tênis, campo de futebol de areia e diversos bares molhados, tudo visando maiores confortos para o cliente.

Equipado com um sistema de iluminação noturna de cair o queixo, todas as atrações e piscinas permanecem abertos 24 h por dia, assim a diversão está garantida.

4 – Ponte de Pedra

Formação natural com grutas e cavernas criadas pelas águas dos rios, o local paradisíaco fica situado a 60 quilômetros de Paraúna. de estalactites e estalagmites de grande beleza e interesse científico, atrai diversos turistas pela beleza natural.

Para aqueles que desejam permanecer no local por mais tempo, a área de camping do local é a melhor pedida.

5 – Buraco das Andorinhas

Localizada na região de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, o Buraco das Andorinhas estende-se em uma descida de mais de 200 km.

Os visitantes podem fazer rapel para acessar a gruta e navegar em botes na lagoa subterrânea, que contém águas tão cristalinas e translúcidas que é até perigoso molhar os pés antes de vê-las.

6 – Salto Corumbá

Queridinho de vários goianos, o Salto Corumbá não está no coração de tantas pessoas à toa. Localizado no município de Corumbá, conta uma queda d’água de mais de 50 metros de altura. É um lugar de beleza única e surpreendente, cercado pela natureza exuberante da região.

Além disso, o Salto Corumbá é um excelente lugar para a prática de esportes radicais, como rapel e tirolesa, que proporcionam uma experiência inesquecível aos visitantes.