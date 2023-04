Ex-BBB Lumena Aleluia diz que sucesso no OnlyFans fez bem para sua autoestima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Famosa por sua polêmica participação no BBB 21, a psicóloga Lumena Aleluia está em um bom momento da carreira, com projetos como um show de stand-up e seu já conhecido trabalho como DJ. Mas é sua página no site adulto OnlyFans que tem chamado a atenção.

Em entrevista à Quem, Lumena disse que é muito bom poder brincar com a sensualidade. Ela afirmou que “estou me permitindo” e que isso fez muito bem para a sua autoestima.

“Eu estava trancada em uma gaveta achando que, para ter uma produção intelectual reconhecida, eu tinha que anular a vaidade, tinha que anular outras Lumenas, e agora está sendo muito bom colocar todas as Lumenas juntas e misturadas.”

Lumena disse ainda à publicação que está acompanhando a atual edição do BBB, mas que ainda não tem um favorito. Ela elogiou o apresentador do reality, Tadeu Schmidt. “Para mim a melhor pessoa desse Big Brother é o Tadeu. As outras jornadas ainda estou esperando”, disse ela à Quem.

Em entrevista ao site UOL em fevereiro, a psicóloga afirmou que usou o dinheiro ganho com a produção de conteúdo no OnlyFans para pagar dívidas com advogados. Após ser eliminada do reality, ela contratou profissionais para defendê-la de ataques que sofreu na época.

No ano passado, a ex-BBB já havia criado um perfil no Privacy, plataforma de imagens e vídeos sensuais. Ela postava conteúdos produzidos em motéis e ensaios fotográficos de lingerie.

“Percebi que há um universo amplo que mexe com fetiche e busco parcerias. Posto material todos os dias. Meu conteúdo é democrático. Em breve também terei conteúdo que acione a minha intelectualidade, fotos com livros e óculos, para contribuir para esse imaginário e brincar com os meus universos”, disse ela ao F5 em julho do ano passado.