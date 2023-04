Goiano não resiste e morre uma semana após extrair dentes do siso

Um jovem, de 25 anos, acabou morrendo em Rio Verde, município localizado na região Sudoeste de Goiás, uma semana após extrair os dentes sisos.

Conforme apurado pelo Portal 6, o rapaz teria realizado a operação no último dia 25, em uma clínica odontológica da cidade.

Após o procedimento, o jovem foi orientado pela equipe de dentistas que o atendeu para tomar analgésicos, para que pudesse amenizar a dor no local.

No entanto, logo no dia seguinte o incômodo persistiu, mesmo com o rapaz ainda tomando os remédios receitados.

Na segunda-feira (27), ele chegou a ir novamente ao estabelecimento, onde os profissionais passaram uma pomada e indicaram novas medicações.

Mas, ainda naquela noite, o rapaz ainda sentia dores muito fortes no local da operação. Assim, ele decidiu que iria a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Setor Santa Cruz.

Chegando lá, ele precisou ser internado, ficando até sexta-feira (31) sob observação dos médicos. Naquele mesmo dia, foi transferido para o Hospital Municipal Universitário (HMU), a fim de fazer uma nova cirurgia.

No entanto, no decorrer da operação realizada na manhã deste sábado (1º), o jovem acabou morrendo vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) realizar as investigações do caso e averiguar se houve alguma forma de negligência da clínica ou do hospital durante o atendimento ao rapaz.