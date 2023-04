Abrir uma garrafa de vinho nem sempre é uma tarefa simples. Afinal, tirar a rolha da garrafa é considerado um verdadeiro desafio para os amantes da bebida

Por sorte, existem alguns truques e maneiras simples capazes de retirar o item sem que nenhum dano seja causado na garrafa e, consequentemente, na bebida.

Por isso, leia a matéria até o final e conheça alguns truques para abrir uma garrafa de vinho sem precisar de um saca rolha.

6 maneiras simples de abrir uma garrafa de vinho sem precisar de saca rolha

1. Use uma chave

Se você não tiver ou não quiser usar um saca-rolhas, tente usar uma chave. Insira ela no centro da rolha e gire-a cuidadosamente para que o item comece a se mover até sair completamente.

2. Use um sapato

Pode até soar algo estranho, mas o sapato também pode ser usado para tirar a rolha da garrafa de vinho. Para isso, coloque a garrafa de vinho em um sapato e bata a sola do sapato contra uma parede ou outra superfície dura. A pressão fará com que a rolha comece a se mover, e você poderá puxá-la com as mãos.

3. Use uma faca

Outra dica é utilizar uma faca afiada na lateral da rolha. Assim, mova-a de um lado para o outro até que a rolha comece a se mover e, em seguida, puxe a rolha com as mãos.

4. Use uma colher

Insira a colher entre a rolha e a garrafa e mexa-a suavemente para que a rolha comece a se mover. Em seguida, puxe a rolha com as mãos.

5. Use um parafuso

Para abrir uma garrafa de vinho sem precisar de saca rolha, use um parafuso no centro da rolha e use um alicate para puxá-lo. A rolha deve sair facilmente.

6. Use um cabide

Por fim, outra dica é usar um cabide. Para isso, é necessário que você dobre um cabide de arame em forma de gancho e insira-o na garrafa. Mexa-o para que a rolha comece a se mover, e em seguida puxe-a com as mãos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!