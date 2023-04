Corpo de Dona Carmem, mãe de Leonardo, é enterrado em cemitério de Goiânia

O corpo de Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, foi enterrado neste domingo (02), no Cemitério Jardim das Palmeiras, localizado no Setor Centro Oeste, em Goiânia. Ela foi colocada juntamente com o filho Leandro e o marido.

A matriarca da família faleceu neste sábado (1º), vítima de um infarto aos 87 anos, conforme noticiado pelos próprios familiares.

Minutos antes do caixão ser fechado, Leonardo aproveitou o momento para se despedir da genitora com um gesto de carinho, dando um beijo na testa dela.

Além do sertanejo, também estiveram presentes Polliana Rocha, esposa do cantor, Pedro Leonardo e Zé Felipe, netos de Dona Carmem, Virgínia Fonseca, Marianna Costa, Ronaldo Caiado (UB), assim como diversos outros amigos e parentes.

Durante o cortejo, os familiares ressaltaram algumas características da matriarca, destacando principalmente que ela era uma mulher empenhada em causas sociais.

Carlos Costa, filho dela, relembrou o comprometimento da genitora com a religião, além de pontuar que ela foi um dos principais elos da família durante “momentos difíceis”.

Vale relembrar que, segundo Edenilson Wanderley, sobrinho dela, Carmem havia tido um mal estar 10 dias antes do falecimento e passou por uma série de exames para identificar a causa.

De acordo com ele, no dia do falecimento, ela afirmou que não estava se sentindo bem, vomitou, e foi para o banho. Nesse momento, ela pediu ajuda para o neto e para uma cuidadora, que de imediato acionaram o socorro. No entanto, ela não resistiu e acabou falecendo no local.