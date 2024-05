O que diz a previsão do tempo para os 10 dias da Pecuária de Goiânia

Ao Portal 6, gerente da Cimehgo explica como será prognóstico durante o período

Gabriella Pinheiro - 15 de maio de 2024

Pecuária de Goiânia. (Foto: SGPA divulgação)

“Chega a Pecuária, vem o frio”. A crença popular de muitos goianos que acreditam que a Exposição Agropecuária de Goiânia atraia queda nas temperaturas para o território pode ser deixada de lado pelo menos neste ano. Isso porque a expectativa é que o cenário na capital seja marcado por temperaturas um pouco acima da média ao se comparar com outros anos.

O evento, que começa na quinta-feira (16) e segue até o dia 26 de maio, acontecerá no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, localizado no Setor Nova Vila, na capital.

Em entrevista ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, a previsão é que, nos próximos 10 dias, temperaturas mais amenas sejam registradas na parte da manhã, com possibilidade de formação de neblinas.

No entanto, durante o período da tarde, o prognóstico ganha uma nova faceta e pode ser marcado por uma elevação nos termômetros.

“Para os próximos dias, podemos ter temperaturas mais amenas pela manhã, mas, no período da tarde, as temperaturas estarão elevadas podendo alcançar até 31ºC ou 32ºC em Goiânia e outros municípios. A mínima deve gerar em torno de 18º C durante a madrugada.

O profissional ainda reforça que, mesmo assim, Goiás pode enfrentar rajadas de ventos durante o período, podendo variar de 15 km/h a 20 km/h.

Vale destacar que, nesta 77ª edição da pecuária, o evento contará com a apresentação dos cantores Eduardo Costa, Tierry, Nattan, Joelma, Ana Castela, Gustavo Mioto, Deive Leonardo, Maiara e Maraisa, Luana Prado, Victor e Léo e Enaldinho.