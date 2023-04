Esta é a maneira mais rápida de limpar o tênis antes de sair de casa

Não há nada pior do que quando precisamos sair de casa com urgência e nos deparamos que precisamos limpar o tênis.

Nessas horas, bate um desespero e parece que vamos até nos atrasar para o compromisso.

Pois bem, saiba que existem maneiras de otimizar esse processo de higienização, sem precisar encharca-los de água ou deixá-los expostos ao sol.

Aliás, fazer isso pode até ser um erro!

Isso porque, a umidade e exposição do sol causam um desgaste no material dos calçados, causando manchas e até arranhões.

Por isso, um dos pontos de partida é sempre higienizar o seu sapato ou tênis logo após o uso.

Removendo, assim, resíduos de poeira, suor e pele que ficam alojados no forro e palmilha do calçado, isso vai ajudar a reduzir a proliferação de fungos e bactérias.

Além disso, é recomendado que o calçado fique descansando no mínimo por 24 horas antes do próximo uso, em um local arejado.

A ideia é que a umidade passada do pé para a sola evapore e não fique com mau cheiro.

Afinal, qual a maneira mais rápida de limpar o tênis antes de sair de casa?

Toda higienização depende do modelo e do material do calçado. Veja!

Para limpar tênis use um detergente neutro para aplicar nas regiões com sujeira, esfregando suavemente com uma escova.

Enquanto os calçados de tecido, limpe-os sem pressionar a escova demais na superfície e seque com um pano logo em seguida.

Para os que são de couro: dilua em água morna uma quantidade de detergente neutro. Com uma escovinha, passe suavemente pela região externa. Depois, limpe com um pano seco completamente. O importante é não encharcar de água.

Já os de camurça deixe bem longe de água, apenas use um pano ou escova seca para tentar remover a sujeira. No máximo um lencinho umedecido, mas sem esfregar.

Por fim, após a higienização, coloque-os para secar longe da incidência direta do sol e em um local arejado, para que a parte interna seja limpa completamente.

