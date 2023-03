A bancada de mármore é uma escolha bastante popular para se colocar dentro das cozinhas e banheiros devido à aparência elegante e durabilidade do item.

No entanto, para manter a beleza e longevidade da bancada, é preciso ter alguns cuidados e se atentar, por exemplo, a limpeza correta da superfície.

Então, leia a matéria até o final e saiba como realizar a limpeza correta da bancada de mármore da cozinha.

Esta é a melhor maneira de limpar a bancada de mármore da cozinha

É comum vermos uma bancada de mármore em cozinhas e banheiros de residências. Afinal, o item possui uma longa durabilidade e uma aparência elegante. No entanto, para mantê-la dessa forma, é preciso fazer a limpeza dela com as dicas que vamos ensinar a seguir.

1. Usar produtos suaves

O mármore é uma pedra porosa e delicada, portanto, produtos químicos agressivos podem danificar e manchar a superfície. Opte por produtos de limpeza suaves e naturais, como água e sabão neutro, ou soluções de limpeza específicas para pedras naturais.

2. Limpar imediatamente

Limpe qualquer derramamento ou mancha na bancada de mármore imediatamente para evitar a absorção na pedra. Use um pano limpo e úmido para limpar a superfície e seque-a completamente com um pano macio e seco.

3. Evitar o uso de produtos ácidos

Evite o uso de produtos ácidos, como vinagre, limão ou produtos de limpeza à base de ácido, pois podem corroer a superfície da pedra e causar manchas. Se precisar de uma solução mais potente para remover manchas difíceis, consulte um profissional em limpeza de mármore.

4. Proteja a bancada de mármore

Use tábuas de corte, trivets e almofadas de silicone para proteger a superfície da bancada de danos e arranhões.

5. Selagem

O mármore pode ser selado para proteger a superfície de manchas e desgaste. A selagem é um processo simples e pode ser feita a cada 6 a 12 meses, dependendo do uso da bancada.

