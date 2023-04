Goiânia recebe feira de talentos com venda de ovos de Páscoa e apresentações culturais

A tradicional “Feira de Talentos”, realizada pela Prefeitura de Goiânia, já tem data marcada para acontecer na capital. A festa terá como temática a Páscoa e está prevista para ser realizada na terça (04) e na quarta-feira (05).

O evento contará com 100 bancas participantes e acontecerá no hall de convivência do Paço Municipal, que fica na Avenida do Cerrado, das 08h às 16h.

O diferencial desta edição é que, desta vez, as barracas também estarão vendendo doces e ovos de Páscoa, além de outros produtos de chocolate. Também serão comercializados roupas, calçados, lingeries, acessórios para cabelo, maquiagens, bijuterias, bolsas, joias, semijoias, cosméticos, flores, tapetes e entre outros.

Além dos produtos, a feira também terá apresentações culturais do Quinteto de Metais e Bateria da Orquestra Sinfônica de Goiânia e exposição de quadros de artistas.

Segundo o secretário de administração, Denes Pereira, o evento tem como objetivo reforçar o empreendedorismo dos servidores e divulgar os talentos dos mesmos durante o festival.

“É um evento que chega ao segundo ano com o formato de várias edições e continuará surpreendendo o público com trabalhos bonitos e que trazem alegria e satisfação para os servidores, por mostrarem aquilo que eles são capazes de fazer além da carreira e da função que exercem. É grande a expectativa para a feira e vale a pena conferir”, afirma.