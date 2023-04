Goianos vão representar estado em maior festival de dança do mundo

Se o assunto é se destacar no cenário internacional, isso os goianos entendem bem. Dessa vez, 13 bailarinos da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França foram escolhidos para representar o estado no festival de dança YouthAmerica Grand Prix (YAGP), considerado como a maior competição internacional de balé do mundo.

Neste ano, o evento acontecerá na cidade de Tampa, na Flórida (EUA). Ele será realizado a partir desta segunda-feira (03), até o próximo domingo (09). Os alunos já se despediram do país e embarcaram rumo à realização do grande sonho na última sexta-feira (31).

Foram selecionados os estudantes Ana Luisa Negrão, André Marra, Alice Moreira, Naylson Guimarães, Iolanda Caillaux, Yasmin Sabag, Yasmin Arafe, Abril Marcucci, Antônia Manrique, Manoel Domingos, Marcus Rufino, Luisa Pimenta e João Pedro Silva.

Mesmo após desembarcarem no território estrangeiro, os competidores seguem tendo aulas, ensaios extras, além de audições para bolsas. O resultado será revelado apenas no último dia do evento.

Conforme explicado pela coordenadora de Dança da EFG Basileu França, Simone Malta, mesmo que os participantes não conquistem o prêmio na competição, eles terão a chance de garantir uma oportunidade para estudar balé.

“Estão bem preparados para representar a escola, o Estado e o Brasil, mas, principalmente, para fazerem o melhor de cada um. E é isso que importa. Ganhar é consequência”, disse.