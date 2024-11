Mulher morre após ser baleada pelo companheiro na presença do próprio filho, em Alexânia

Após o crime, suspeito teria atentado contra a própria vida

Davi Galvão - 28 de novembro de 2024

Eliane foi agredida na frente do filho. (Foto: Redes Sociais)

Faleceu, na tarde desta quinta-feira (28), Eliane da Silva Galvão, aos 48 anos, em Alexânia. O namorado da vítima é suspeito de ter esfaqueado-a e disparado contra ela e, posteriormente, atentado contra a própria vida. O caso aconteceu durante o final da manhã, no bairro Setor 13 de maio, com as autoridades tendo sido acionadas logo após o crime.

Ao chegarem no local, encontraram a vítima, ainda viva, no lado de fora da casa, na companhia do filho, de 17 anos, alegando que o autor das agressões estaria no interior da residência.

A Polícia Militar (PM) então adentrou no local e encontrou o suspeito caído em um quarto, ensanguentado e com uma marca de disparo na altura do peito. No local, também foi apreendido um revólver, calibre 38.

O filho de Eliane contou às autoridades que, após ouvir um disparo, correu para ver o que estava acontecendo e viu o suspeito desferindo golpes de facão contra a mãe.

Ele ainda destacou que o agressor possui um histórico de violência no relacionamento e que não era casado com a vítima, embora morassem juntos.

Eliane foi levada até um hospital pelos vizinhos, mas não resistiu. Ainda não se sabe o estado de saúde o suspeito.