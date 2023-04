Concurso público e processo seletivo com 150 vagas são abertos no interior de Goiás; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Orizona, no interior de Goiás, está com concurso público e processo seletivo aberto com 153 vagas. A maior parte são para atuar na área de saúde e educação do município.

Os interessados em participar devem se inscrever a partir de 02 de maio pelo site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP), banca responsável pelo certame. O prazo final é até o dia 23 do mesmo mês.

As oportunidades são para os níveis fundamental completo e incompleto, médio e superior. O salário oferecido varia entre R$ 1.327 e R$ 7 mil, dependendo da função escolhida.

No concurso público as vagas são para condutor de ambulância (03 vagas), condutor de ônibus escolar (08), assistente Educacional (17), fiscal ambiental (01), fiscal de vigilância sanitária (01) e técnico em saúde Bucal (01).

Também há oportunidades para técnico de enfermagem (ESF) (17), técnico de enfermagem (SAMU) (04), analista ambiental (02), assistente social (02), odontólogo (07), enfermeiro (11), farmacêutico (01), fisioterapeuta geral (2), fonoaudiólogo (01) e médico (07).

Outros cargos oferecidos são de nutricionista (02), orientador físico (01), orientador físico (NASF) (02), pedagogo (educação infantil) (12), pedagogo (séries iniciais) (26), professor (ciências) (03), professor (geografia) (03),

Por fim também serão contratados professor (língua portuguesa) (04), professor (matemática) (03), psicólogo (01), psicólogo clínico (02) e terapeuta Ocupacional (01).

As vagas para o processo seletivo são para agente comunitário de saúde (07) e agente de combate às endemias (01).

Clique aqui para ler o edital do concurso público e aqui para o do processo seletivo.