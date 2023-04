Espetáculo “ABBA The Show” tem data marcada para acontecer em Goiânia

Considerado um dos maiores fenômenos da música pop mundial, o espetáculo “Abba The Show” estará em Goiânia no dia 01 de maio.

O evento acontecerá no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), no Jardim Mariliza, às 19h30, e contará com a participação da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos pelo site Bilheteria Digital. Os valores variam de R$ 150 a R$ 350, no primeiro lote.

A apresentação será feita pelos artistas Camila Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Uffe Anderson, Finn Sjobërg e Lasse Jonsson.

O show promete proporcionar uma ‘viagem no tempo’ para os fãs do grupo ao relembrar a história do ABBA, quando Bjorn, Benny e Agnetha Frida ainda se apresentavam juntos.

Ao todo, serão aproximadamente duas horas de espetáculo que será marcado pela apresentação de hits de sucesso do grupo como “Waterloo”, “SOS” e “Dancing Queen”.

Além de Goiânia, também receberão o show as cidades de Belém, Recife, Poço de Caldas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e entre outros.