Jovem decide processar os pais pelo que eles fizeram no casamento do irmão

Uma jovem decidiu processar os pais após descobrir o que eles fizeram para o casamento do irmão, deixando ela completamente endividada e o caso viralizou nas redes sociais.

Sem querer se identificar, a filha contou ao The Mirror que uma antiga tia-avó pôde ser bem escolarizada, inclusive cursou medicina e foi muito bem sucedida. Por isso, para incentivar as próximas gerações, resolver deixar uma boa quantia para os estudos de cada uma.

“Ela morava com o pai em Londres, onde foi educada e passou a frequentar o ensino superior, se tornando médica”, começou o desabafo.

“A tia-avó se casou com um britânico e depois eles mudaram para a América. Por conta de seu sucesso, ela financiou a educação de diversas sobrinhas e netas como forma de incentivar uma família que não dá valor à educação das mulheres”.

“Quando ela morreu, deixou dinheiro para todas as parentes que podia, mas quando me formei e fui utilizar o valor para pagar minha formação, descobri que a maioria dele foi utilizado. Quando questionei meus pais, descobri que eles gastaram parte do dinheiro para pagar o casamento luxuoso do meu irmão”, relembrou.

Isso deixou a jovem irada, mas, inicialmente, sem reação. Ela contou que apenas financiou a faculdade com alguns empréstimos, ficou bastante endividada. Mas seguiu o próprio caminho longe da família.

Depois de algum tempo, iniciou a batalha jurídica. “Minha família ficou toda contra mim e me consideram uma traidora por ‘divulgar os negócios da família’ e estar ‘colocando o dinheiro na frente deles’”, disse.

“Meu irmão chegou a se oferecer para pagar minha universidade se eu desistisse do processo, mas eu disse que só faço isso se tiver um contrato, o que o fez ficar irritado por eu não confiar nele. Porém foi ele quem aceitou o meu dinheiro para pagar seu casamento chique, né?”, finalizou a jovem.

Na internet, os usuários apoiaram totalmente a jovem. “Isso é um direito seu! Ninguém poderia ter te tirado o dinheiro, ainda mais por conta de um luxo”, comentou uma internauta.

“Nem se incomode com o que eles pensam, pois hora nenhuma pensaram no seu bem! Corra atrás do que é seu e seja feliz”, pontuou outra mulher.