Visando expansão, Roche transfere Centro de Distribuição de Anápolis para Aparecida

Após pouco mais de um ano, a Roche terminou o processo de transferência do Centro de Distribuição de Anápolis para Aparecida de Goiânia.

O novo complexo da farmacêutica conta com 3.300 m² para armazenagem e operação. A mudança ocorre após 17 anos funcionando na antiga sede.

Ao Portal 6, a empresa informou que a operação em Aparecida de Goiânia foi motivada por mudanças estruturais que precisavam ser feitas na sede da companhia.

“Um novo desenho operacional e a alteração dos sistemas de refrigeração e combate a incêndio foram os principais gatilhos dessa mudança”, revelou.

Outra melhoria destacada pela Roche foi a expansão em 90% da área de perecíveis para o “manuseio dos medicamentos mais sensíveis e tecnológicos”.

Mais de 70 funcionários já trabalham no novo Centro de Distribuição, sendo a maior parte deles na área operacional. No entanto, a companhia pode empregar diretamente até 200 pessoas.

“Atualmente temos no novo centro de distribuição 14 funcionários Roche, 05 terceiros administrativos diretos e mais de 50 terceiros operacionais indiretos para atender exclusivamente a operação da Roche”, destaca.

A Roche é mais uma empresa a deixar Anápolis com destino à Aparecida de Goiânia. A DHL, maior operadora logística do mundo, inaugurou no dia 03 de março o novo Centro de Distribuição. Já são mais de 150 funcionários trabalhando na nova sede da multinacional.