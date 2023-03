DHL inaugura Centro de Distribuição em Aparecida de Goiânia e explica por que investiu no município

A multinacional DHL Supply Chain, reconhecida como a maior operadora de logística do mundo, inaugurou nesta sexta-feira (03) o mais novo Centro de Distribuição da companhia, localizado em Aparecida de Goiânia.

Com 12 mil m² de área, as novas instalações empregam cerca de 150 funcionários, que operam na estrutura construída para receber carga e descarga de encomendas.

Além da armazenagem dos produtos, a DHL também faz a “ligação” entre os fornecedores dos produtos e clientes, oferecendo uma malha de transporte de uma ponta para a outra.

O vice-presidente de Saúde da empresa, Marcos Cerqueira, explicou que a companhia foi atraída para Aparecida devido a uma política de incentivos a investimentos no município.

“Já tínhamos uma operação em Goiás, mas com a demanda do mercado de saúde sentimos a necessidade de expandir e modernizar nossas instalações no Estado. Agora, as empresas poderão acessar com mais facilidade nossas soluções, contando com uma infraestrutura mais robusta, eficiente e serviços de ponta a ponta”.

As operações logísticas já iniciaram com quatro clientes ativos: as farmacêuticas Roche, Teva, United Medical e Zambon.

Com o novo centro de distribuição, a DHL passará a trabalhar com vacinas, insumos médicos e hospitalares – incluindo testes clínicos – além de medicamentos.

Marcos Cerqueira afirmou também que a companhia tem planos de outras expansões nos próximos anos, além de estudar soluções mais sustentáveis para a distribuição de produtos.

Vale destacar também que esta unidade em Aparecida irá absorver as atividades da filial de Anápolis, que deve ser desativada em meados de 2023.